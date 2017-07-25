Суд дав добро на заочне розслідування щодо екс-міністра Захарченка

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на заочне досудове розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.



Про це у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"25.07.2017 року ухвалою Печерського районного суду Києва задоволено клопотання слідчого ГПУ та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього Міністра внутрішніх справ України Захарченка В.Ю", – написала вона.

Сарган нагадує, що слідчі Генпрокуратури України проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо перевищення службових повноважень Януковичем В.Ф., Захарченком В.Ю. та Коряком В.В. та іншими особами при незаконному позбавленні волі особистого помічника, нині покійного, Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана В.М.) - Драбинка О.М.

У провадженні повідомлено про підозру Януковичу В.Ф., Захарченку В.Ю. і Коряку В.В., та направлено до суду відповідні клопотаннями про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Розгляд клопотань щодо Януковича В.Ф. та Коряка В.В. триває.

Як відомо, Віталія Захарченка також підозрюють у створенні злочинної організації і масових вбивствах на Майдані, постачанні і наданні вказівки на застосування проти мітингувальників спецзасобів виробництва Росії та розтраті коштів на суму 1177,2 тис грн.

Колишній міністр внутрішніх справ втік до Росії. Він відкрито веде діяльність в так званих самопроголошених "республіках" Донбасу.



Захарченко очолює благодійний фонд "Юго-Восток", який згідно з інформацією на його сайті займається наданням матеріальної допомоги колишнім працівникам МВС України та населенню південно-східних областей України, надає безкоштовну юридичну допомогу, займається героїзацією бійців спецпідрозділу "Беркут".

Українська правда