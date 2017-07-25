Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд дав добро на заочне розслідування щодо екс-міністра Захарченка

Вівторок, 25 липня 2017, 16:47

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на заочне досудове розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"25.07.2017 року ухвалою Печерського районного суду Києва задоволено клопотання слідчого ГПУ та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього Міністра внутрішніх справ України Захарченка В.Ю", – написала вона.

Сарган нагадує, що слідчі Генпрокуратури України проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо перевищення службових повноважень Януковичем В.Ф., Захарченком В.Ю. та Коряком В.В. та іншими особами при незаконному позбавленні волі особистого помічника, нині покійного, Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана В.М.) - Драбинка О.М.

У провадженні повідомлено про підозру Януковичу В.Ф., Захарченку В.Ю. і Коряку В.В., та направлено до суду відповідні клопотаннями про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Розгляд клопотань щодо Януковича В.Ф. та Коряка В.В. триває.

Як відомо, Віталія Захарченка також підозрюють у створенні злочинної організації і масових вбивствах на Майдані, постачанні і наданні вказівки на застосування проти мітингувальників спецзасобів виробництва Росії та розтраті коштів на суму 1177,2 тис грн.

Колишній міністр внутрішніх справ втік до Росії. Він відкрито веде діяльність в так званих самопроголошених "республіках" Донбасу.

Захарченко очолює благодійний фонд "Юго-Восток", який згідно з інформацією на його сайті займається наданням матеріальної допомоги колишнім працівникам МВС України та населенню південно-східних областей України, надає безкоштовну юридичну допомогу, займається героїзацією бійців спецпідрозділу "Беркут".

Українська правда

Теми: судЯнукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
суд
Підполковник зняв із військового обліку кілька десятків людей – і отримав мізерний штраф
Справа МН17: Подала у відставку суддя з Нідерландів, яка поширювала теорію змови
У голови Державної судової адміністрації обшуки через хабар для суддів Верховного Суду
Останні новини
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: