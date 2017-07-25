Суд дал добро на заочное расследование по экс-министру Захарченко

Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.



Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.



"25.07.2017 года постановлением Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство следователя ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Министра внутренних дел Украины Захарченко В.Ю", - написала она.

Сарган напоминает, что следователи Генпрокуратуры Украины проводят досудебное расследование в уголовном производстве о превышении служебных полномочий Януковичем В.Ф., Захарченко В.Ю. и Коряком В.В. и другими лицами при незаконном лишении свободы личного помощника, ныне покойного Митрополита Киевского и всея Украины Владимир (Сабодан В.М.) - Драбинко А.Н.

В производстве сообщено о подозрении Януковичу В.Ф., Захарченко В.Ю. и Коряку В.В., и направлено в суд соответствующие ходатайствами о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

Рассмотрение ходатайств по Януковичу В.Ф. и Коряку В.В. продолжается.

Как известно, Виталия Захарченко также подозревают в создании преступной организации и массовых убийствах на Майдане, поставке и предоставлении указания на применение против митингующих спецсредств производства России и растрате средств на сумму 1177,2 тыс грн.



Бывший министр внутренних дел бежал в Россию в феврале 2014 года. Он открыто ведет деятельность в так называемых самопровозглашенных "республиках" Донбасса.



Захарченко возглавляет благотворительный фонд "Юго-Восток", который согласно информации на его сайте занимается предоставлением материальной помощи бывшим работникам МВД Украины и населению юго-восточных областей Украины, предоставляет бесплатную юридическую помощь, занимается героизацией бойцов спецподразделения "Беркут".

Украинская правда