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У штабі АТО розповіли про нічний бій біля Катеринівки

Вівторок, 25 липня 2017, 19:46

У прес-центрі АТО повідомляють, що день у зоні конфлікту на Донбасі був відносно спокійним.

Згідно з інформацією, у світлу пору доби незаконні збройні формування практично дотримувались перемир’я.

"Лише близько 12 години дня бойовики відкривали неприцільний вогонь з гранатомету і стрілецької зброї по наших позиціях у Новотошківському та Кримському, що на Луганському напрямку. Проте вночі бандити не лише обстрілювали українські опорні пункти, а й невдало намагались розвідати наші позиції", - зазначили у прес-центрі.

Відповідно до повідомлення, близько опівночі незаконні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по опорному пункту сил АТО в районі Катеринівки. За декілька хвилин група бойовиків під вогневим прикриттям впритул наблизились до укріплень ЗСУ, після чого зав’язався бій, який тривав майже годину.

"У результаті цього бойового зіткнення бандити відійшли. Ця сутичка вчергове показала противнику, що сили АТО не лише знаходяться у повній бойовій готовності, а й можуть швидко і жорстко відповісти ворогу", - заявили у штабі АТО.

Крім того, уночі проросійські військові угруповання з мінометів били по укріпленнях ЗСУ у Красногорівці, що на Маріупольському напрямку.

А на Луганському напрямку зі стрілецької зброї вели вогонь по Новоолександрівці та Новозванівці.

Українська правда

Теми: АТО
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