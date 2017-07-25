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В штабе АТО рассказали о ночном бое у Катериновки

Вторник, 25 июля 2017, 19:46

В пресс-центре АТО сообщают, что день в зоне конфликта на Донбассе был относительно спокойным.

Согласно информации, в светлое время суток незаконные вооруженные формирования практически придерживались перемирия.

"Только около 12:00 дня боевики открывали неприцельный огонь из гранатомета и стрелкового оружия по нашим позициям в Новотошковском и Крымском, что на Луганском направлении. Однако ночью бандиты не только обстреливали украинские опорные пункты, но и неудачно пытались разведать наши позиции", - отметили в пресс-центре.

Согласно сообщению, около полуночи незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов по опорному пункту сил АТО в районе Катериновки. Через несколько минут группа боевиков под огневым прикрытием вплотную приблизились к укреплениям ВСУ, после чего завязался бой, который продолжался почти час.

"В результате этого боевого столкновения бандиты ушли. Эта схватка в очередной раз показала противнику, что силы АТО не только находятся в полной боевой готовности, но и могут быстро и жестко ответить врагу", - заявили в штабе АТО.

Кроме того, ночью пророссийские военные группировки из минометов били по укреплениям ВСУ в Красногоровке, что на Мариупольском направлении.

А на Луганском направлении из стрелкового оружия вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке.

Украинская правда

Темы: АТО
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