Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер: Проблема Криму не відрізняється від проблеми Донбасу

Середа, 26 липня 2017, 02:09

Про визнання дій Росії в Криму і на сході України не може бути й мови.

Про це спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время", пише Радіо Свобода.

За його словами, проблема Криму нічим не відрізняється від проблеми східної України або Донбасу.

"Це територія, яка була захоплена і окупована, а у випадку Криму Росія також заявила, що анексувала цю територію. Це просто неприйнятно - ви не можете просто прийти і захопити шматок чужої країни. Тому не може бути ніякого визнання, ніякої легітимності ні для російських кроків на сході України, ні в Криму ", - підкреслив Волкер.

"Кожен раз, коли росіяни приходять і кажуть: "Зніміть санкції! Зніміть санкції!", ми знаємо, що є причина, з якої вони це говорять, тому що це має значення для Росії. І якщо існуючі санкції ще не ефективні, це не привід для зміни курсу - це привід подумати про те, що ще ми можемо зробити, щоб дістатися до точки, де ми дійсно можемо все вирішити", - заявив Волкер, вказавши на необхідність послідовного застосування санкцій для припинення конфлікту на сході України.

Як повідомлялося, Волкер також заявив, що Вашингтон активно розглядає питання поставок оборонної зброї Україні для боротьби з бойовиками на Донбасі.

Теми: КримДонбасСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Крим
З'явились свіжі знімки військового полігону в Криму. Там досі детонує
У Криму безпілотник пошкодив 4 адмінбудівлі – окупаційна "влада"
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Останні новини
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: