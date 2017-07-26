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У Держдепі засудили обмеження доступу СММ ОБСЄ на Донбасі

Середа, 26 липня 2017, 02:39

Держдеп стурбований обмеженим доступом для роботи спостерігачів СММ ОБСЄ на окупованих проросійськими бойовиками територіях сходу України.

На цьому наголосила речниця Державного департаменту США Гезер Науерт, передає Укрінформ.

"Ми маємо дуже серйозні занепокоєння, і ми говорили про це тут щодо (обмежених - ред.) можливостей спостерігачів виконувати свої обов'язки. Вони - наші очі й вуха на місці, які надають можливість оцінити та забезпечити нас докладними доповідями щодо розвитку ситуації", - зауважила представник Держпепу.

При цьому вона назвала окуповану східну частину України "дуже небезпечною зоною", де продовжується збройне насильство з боку проросійських сил. Науерт також нагадала про останню ескалацію напередодні: "Тринадцять чи навіть більше українських солдат загинули внаслідок атак під проводом Росії".

Теми: ОБСЄДонбасСША
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