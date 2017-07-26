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В Госдепе осудили ограничение доступа СММ ОБСЕ в Донбассе

Среда, 26 июля 2017, 02:39

Госдеп обеспокоен ограниченным доступом для работы наблюдателей СММ ОБСЕ на оккупированных пророссийскими боевиками территориях востока Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, передает Укринформ.

"У нас есть очень серьезная обеспокоенность, и мы говорили об этом здесь касательно (ограниченных - ред.) возможностей наблюдателей выполнять свои обязанности. Они - наши глаза и уши на месте, предоставляющие возможность оценить и обеспечить нас подробными докладами по развитию ситуации" , - отметила представитель Держпепу.

При этом она назвала оккупированную восточную часть Украины "очень опасной зоной", где продолжается вооруженное насилие со стороны пророссийских сил. Науерт также напомнила о последней эскалации накануне: "Тринадцать или даже больше украинских солдат погибли в результате атак под руководством России".

Темы: ОБСЕДонбассСША
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