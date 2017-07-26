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Курортну зону Одеси охоронятимуть поліцейські на лайкбайках

Середа, 26 липня 2017, 09:22

В Одесі розпочав роботу поліцейський велопатруль, 25 липня відбувся перший інструктаж для правоохоронців, які патрулюватимуть курортну зону міста на велосипедах.

Як повідомляє поліція Одеської області у Facebook, батальйон поліції особливого призначення охоронятиме публічний порядок і безпеку в районі "Траси здоров’я" – від "Аркадіі" до пляжу "Ланжерон".

 

"Саме на цій території сконцентрована найбільша кількість відпочиваючих та гостей міста, і саме тут найчастіше скоюються крадіжки й інші майнові злочини. Тому задля попередження та недопущення правопорушень, правоохоронці патрулюватимуть вказану прибережну зону на електровелосипедах", – пояснює відомство.

 

У вівторок поліцейські отримали "лайкбайки для виконання завдань по охороні публічного порядку в курортній зоні Одеси".

Як сказав заступник начальника ГУНП в Одеській області полковник поліції Сергій Махотін, їх надала поліції компанія "Цитрус".

 

Особовий склад після тренування одразу приступив до несення служби.

 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесаполіція
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