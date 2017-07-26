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Курортную зону Одессы будут охранять полицейские на лайкбайках

Среда, 26 июля 2017, 09:22

В Одессе начал работу полицейский велопатруль, 25 июля состоялся первый инструктаж для правоохранителей, которые будут патрулировать курортную зону города на велосипедах.

Как сообщает полиция Одесской области в Facebook, батальон полиции особого назначения будет охранять общественный порядок и безопасность в районе "Трассы здоровья" – от "Аркадии" до пляжа "Ланжерон".

 
Курортную зону Одессы будут охранять полицейские на лайкбайка
Полиция Одессы

"Именно на этой территории сконцентрировано наибольшее количество отдыхающих и гостей города, и именно здесь чаще всего совершаются кражи и другие имущественные преступления. Поэтому для предупреждения и недопущения правонарушений, правоохранители будут патрулировать указанную прибрежную зону на электровелосипедах", – объясняет ведомство.

 

Во вторник полицейские получили "лайкбайки для выполнения задач по охране общественного порядка в курортной зоне Одессы".



Как сказал заместитель начальника ГУНП в Одесской области полковник полиции Сергей Махотин, их предоставила полиции компания "Цитрус".

 

Личный состав после тренировки сразу приступил к несению службы.

 

Алена Рощенко, УП

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Темы: Одессаполиция
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