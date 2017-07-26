У Росії заявили, що санкції США псують нормалізацію відносин

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков вважає дії США кроком до знищення перспектив для нормалізації відносин з РФ.

Про це повідомляє ТАСС.

"Те, що відбувається не вкладається в рамки здорового глузду. Автори і спонсори цього законопроекту роблять дуже серйозний крок у напрямку знищення перспектив для нормалізації відносин з Росією", - сказав Рябков.

Він заявив, що Москва "не піддається емоціям" і продовжить шукати форми для результативного діалогу з США.

"Будемо працювати на пошуки шляхів руху вперед, наполегливо, послідовно шукати форми для пошуку компромісу з питань, які значимі і для Росії, і, я думаю, для США: боротьба з тероризмом, з розповсюдженням зброї масового знищення. Тим більше, і ми до цій співпраці готові ", - сказав Рябков.

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Законодавча ініціатива перед набуттям чинності має бути схвалена Сенатом та підписана президентом США.

"Європейська правда"