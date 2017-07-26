В России заявили, что санкции США портят нормализацию отношений

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает действия США шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений с РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

"Происходящее не укладывается в рамки здравого смысла. Авторы и спонсоры этого законопроекта делают очень серьезный шаг в направлении уничтожения перспектив для нормализации отношений с Россией", - сказал Рябков.

Он заявил, что Москва "не поддается эмоциям" и продолжит искать формы для результативного диалога с США.

"Будем работать на поиски путей движения вперед, настойчиво, последовательно искать формы для поиска компромисса по вопросам, которые значимы и для России, и, я думаю, для США: борьба с терроризмом, с распространением оружия массового уничтожения. Тем много, и мы к этому сотрудничеству готовы", - сказал Рябков.

Напомним, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена Сенатом и подписан президентом США.