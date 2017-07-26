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В окупованій Алушті зник кримський татарин

Середа, 26 липня 2017, 11:43

В окупованому Росією Криму зник ще один кримський татарин.

Про це повідомляє 26 липня кримськотатарська газета "Авдет".

Відзначається, що житель села Корбек (Ізобільне), яке входить в міський округ Алушти, Рустем Османов пропав по дорозі додому. Він уже більше трьох діб не виходить на зв'язок з рідними.

В останній раз він говорив з родичами три дні тому, коли під'їжджав до себе додому. Він сказав, що їде з кимось на машині і, коли буде вдома, передзвонить. Але додому молода людина так і не доїхав, на зв'язок більше не виходив.

Рідні Османова просять про допомогу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татари
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