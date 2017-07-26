В оккупированной Алуште пропал крымский татарин
Среда, 26 июля 2017, 11:43
В оккупированном Россией Крыму пропал еще один крымский татарин.
Об этом сообщает 26 июля крымскотатарская газета "Авдет".
Отмечается, что житель села Корбек (Изобильное), которое входит в городской округ Алушты, Рустем Османов пропал по дороге домой. Он уже более трех суток не выходит на связь с родными.
В последний раз он говорил с родственниками три дня назад, когда подъезжал к себе домой. Он сказал, что едет с кем-то на машине и, когда будет дома, перезвонит. Но домой молодой человек так и не доехал, на связь больше не выходил.
Родные Османова просят о помощи.