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В оккупированной Алуште пропал крымский татарин

Среда, 26 июля 2017, 11:43

В оккупированном Россией Крыму пропал еще один крымский татарин.

Об этом сообщает 26 июля крымскотатарская газета "Авдет".

Отмечается, что житель села Корбек (Изобильное), которое входит в городской округ Алушты, Рустем Османов пропал по дороге домой. Он уже более трех суток не выходит на связь с родными.

В последний раз он говорил с родственниками три дня назад, когда подъезжал к себе домой. Он сказал, что едет с кем-то на машине и, когда будет дома, перезвонит. Но домой молодой человек так и не доехал, на связь больше не выходил.

Родные Османова просят о помощи.

Темы: Крымкрымские татары
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