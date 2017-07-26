Суд дозволив затримати Черновецького

Суд дав дозвіл на затримання екс-мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідне рішення було прийнято 25 липня 2017 року, повідомляє прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Як відомо, управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в місті Києві.

14 липня 2017 року колишньому столичному міському голові Черновецькому Л.М. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

"Враховуючи, що підозрюваний ухиляється від слідства та його місцезнаходження не відоме, отримано дозвіл суду на його затримання", – зазначає Сарган.

За її словами, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Як повідомлялося, сам колишній мер Києва Леонід Черновецький заявив, що висунення йому підозри є помстою генпрокурора Юрія Луценка, а також спробував "перевести стрілки" на свого заступника Галину Герегу.

Як відомо, Черновецький був мером Києва з 2006-го до 2012 року. Зараз живе за кордоном.

Зокрема у 2014-му Черновецький переїхав до Грузії, де навіть брав участь у парламентських виборах 2016 року.

Також екс-мер займається літературною діяльністю.

Українська правда