Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Черновецький про підозру: Луценко мені мститься

П'ятниця, 14 липня 2017, 20:17

Колишній мер Києва Леонід Черновецький вважає, що висунення йому підозри є помстою генпрокурора Юрія Луценка.

Про це він написав на своєму Facebook.

"Луценко (...) мститься мені за те, що на засіданні РНБО в 2008 році я в присутності всього Кабінету міністрів і президента заявив, що він вимагає землю у мерів міст України і потім за хабарі віддає її бізнесменам. Луценкові нічого було відповісти, тому, коли президент вийшов із зали засідання, він несподівано підбіг до мене і кілька разів ударив", - заявив Черновецький.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура повідомила колишньому меру Києва про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

"В історії кримінального права ще не було випадку, щоб за підписання рішення колегіального органу в "інтересах невстановлених осіб", мера притягували до суду. Це новела, і той слідчий, хто підписав таку постанову - обов'язково разом з Луценком потрапить за це в тюрму!", - додав колишній столичний мер.

Він зазначив, що на момент підписання рішення, про яке йдеться в підозрі, мерією "вже фактично керував Попов, а засідання вела Герега".

"Вона практично і була тоді мером, а перевіряти Герегу, від якої надійшло тоді це рішення, у мене навіть не було повноважень. А хто їй з Поповим давав ці вказівки і чи давав взагалі - мені нічого не відомо!", - заявив Черновецький.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧерновецькийЛуценкоГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Черновецький
Росіяни в жовтні ледь не знищила бізнес-центр Черновецького: чи будуть відновлювати 101 Tower
Черновецькому повідомили про підозру через заклики "визнати" ОРДЛО
Протягом години росіяни тричі обстріляли Сумщину і Чернігівщину
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: