Черновецький про підозру: Луценко мені мститься

Колишній мер Києва Леонід Черновецький вважає, що висунення йому підозри є помстою генпрокурора Юрія Луценка.

Про це він написав на своєму Facebook.

"Луценко (...) мститься мені за те, що на засіданні РНБО в 2008 році я в присутності всього Кабінету міністрів і президента заявив, що він вимагає землю у мерів міст України і потім за хабарі віддає її бізнесменам. Луценкові нічого було відповісти, тому, коли президент вийшов із зали засідання, він несподівано підбіг до мене і кілька разів ударив", - заявив Черновецький.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура повідомила колишньому меру Києва про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

"В історії кримінального права ще не було випадку, щоб за підписання рішення колегіального органу в "інтересах невстановлених осіб", мера притягували до суду. Це новела, і той слідчий, хто підписав таку постанову - обов'язково разом з Луценком потрапить за це в тюрму!", - додав колишній столичний мер.

Він зазначив, що на момент підписання рішення, про яке йдеться в підозрі, мерією "вже фактично керував Попов, а засідання вела Герега".

"Вона практично і була тоді мером, а перевіряти Герегу, від якої надійшло тоді це рішення, у мене навіть не було повноважень. А хто їй з Поповим давав ці вказівки і чи давав взагалі - мені нічого не відомо!", - заявив Черновецький.

Українська правда