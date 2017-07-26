Бездіяльне представництво президента в Криму обійдеться в 5,5 млн

Витрати на представництво президента України в Криму, що базується в Херсоні, до кінця 2017 року можуть скласти 5 543 100 гривень.

Це випливає з паспорту бюджетної програми Державного управління справами на 2017 рік, який має в своєму розпорядженні експерт центру "Ейдос" Гліб Канєвський.

При цьому ППУ планує розглянути: 1700 звернень, заяв, скарг громадян України та 1500 доручень і листів, поданих на опрацювання в ППУ.

Канєвський зазначає, що витрати в минулі роки були значно меншими: 2016 рік - 3 438 600 грн, 2015 рік – 1 790 900 грн.

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Судячи з витрат за перше півріччя 2017 року, левова частка грошей була витрачена на заробітну плату та податки з неї для співробітників ППУ.

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Як відомо, у Херсоні представники громадських організацій, учасники АТО і жителі Криму продовжують пікетувати представництво президента України в Автономній Республіці Крим, вимагаючи активізації його роботи.

Пікетники звинувачують це представництво в бездіяльності.



Як зазначав журналіст Айдер Муждабаєв, більше 3 років ПП в АРК на чолі з Наталією Попович, з великим штатом і бюджетним фінансуванням, не діє.

Сама представник не приймає громадян, замість допомоги людям дають відписки і футболять в інші відомства.

Пікетування триває вже більше двох тижнів, офіційної реакції влади не було.

Українська правда