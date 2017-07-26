Новий голова прикордонників їздить на BMW вартістю у три річні зарплати

Новопризначений голова Держприкордонслужби Петро Цигикал минулого року придбав автомобіль BMW X5 за 647 тисяч гривень.

Це видно з декларації Цигикала, передає "Bihus.Info".

"Люксовий джип BMW X5 Петро Цигикал купив у червні 2016 року за 647 тисяч гривень. Проте, за даними журналістів "Наших грошей", власне BMW генерал береже, і на роботі його возить Nissan Pathfinder 2013 року вартістю $30 тис, придбаний за кошти міжнародних донорів", - зазнають журналісти.

При цьому офіційна зарплата чиновника за 2016 рік склала 284 тисячі гривень. Як зазначають журналісти, скоріше за все, гроші на нову автівку Цигикал отримав на "відчуженні рухомого майна" вартістю 600 тисяч гривень.

"Порівняння декларацій чиновника за 2015 і 2016 роки свідчить, що цим майном, ймовірно, була попередня автівка Петра Цигикала - Toyota Camry. Щоправда, її вартість згідно з декларацією становила 240 тисяч, а продав її прикордонник вже за 600 тисяч", - припускають журналісти.

Покупцем в цій угоді стала Олександра Блавдзевич. Аналітики "Bihus.Info" знайшли лише одну людину з таким іменем - віце-президента Українського союзу промисловців і підприємців.

Також, згідно з декларацією, у власності сім’ї нового голови ДПС з нерухомості лише гараж на 24 квадратних метри.