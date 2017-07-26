Новый глава пограничников ездит на BMW стоимостью в три годовых зарплаты

Новоназначенный глава Госпогранслужбы Петр Цигикал в прошлом году приобрел автомобиль BMW X5 за 647 тысячи гривен.

Это видно из декларации Цигикала, передает "Bihus.Info".

"Люксовый джип BMW X5 Петр Цигикал купил в июне 2016 года за 647 тысяч гривен. Однако, по данным журналистов "Наших грошей", собственное BMW генерал бережет, и на работу его возит Nissan Pathfinder 2013 года стоимостью $30 тыс, приобретенный за средства международных доноров", - отмечают журналисты.

При этом официальная зарплата чиновника за 2016 год составила 284 тысячи гривен. Как отмечают журналисты, скорее всего, деньги на новую машину Цигикал получил на "отчуждении движимого имущества" стоимостью 600 тысяч гривен.

"Сравнение деклараций чиновника за 2015 и 2016 годы показывает, что этим имуществом, вероятно, была предыдущая машина Петра Цигикала - Toyota Camry. Правда, ее стоимость согласно декларации составила 240 тысяч, а продал ее пограничник уже за 600 тысяч", - предполагают журналисты.

Покупателем в этой сделке стала Александра Блавдзевич. Аналитики "Bihus.Info" нашли только одного человека с таким именем - вице-президента Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Также, согласно декларации, в собственности семьи нового главы ГПС из недвижимости только гараж на 24 квадратных метра.