Фігуранта справи Сенцова примусово зробили громадянином РФ

РФ примусово надала російське громадянство українцеві Олексію Чирнію, засудженому в Росії до 7 років в'язниці у справі групи Олега Сенцова.



Про це повідомив адвокат Чирнія Ілля Новіков на своїй сторінці в Facebook в середу.

"Я був у нього в понеділок, 24 липня. Перед тим, як вивести Олексія до мене, особисти дали йому прочитати повідомлення, що оскільки його заяву про відмову приймати російське громадянство, яку він подавав у Бахчисараї 18 квітня 2014 року, не виявлено, він тепер за законом про анексію Криму буде вважатися росіянином", – пише Новіков.

Адвокат вже нагадав, що так вже робили з Сенцовим і з Кольченком.

"І ніяких українських консулів до нього більше не пускатимуть. І розпочату процедуру передачі для відбування решти покарання на батьківщину, згорнуто. У Росії Чирній відсидів уже майже половину терміну", – зазначає захисник.

За його словами, 26 липня Чирній перевели з загального режиму на ЄПКТ (єдине приміщення камерного типу) – тобто тюремний режим утримання.

"В Батайську колонію його привезли 6 жовтня минулого року, і з тих пір 4 рази саджали в ШІЗО під різними приводами. Начальству колонії не подобалося, що він відмовляється працювати. В червні йому зробили подвійний рапорт про порушення і оформили переведення на тюремний режим", – зазначає Новіков.

Як відомо, кримчанин Олексій Чирній є фігурантом "справи Олега Сенцова", яку ще називають "справою кримських терористів". Правозахисники вважають всіх чотирьох засуджених у цій справі політичними в'язнями.

Чирнія затримали російські силовики в травні 2014 року, після окупації Криму Росією, і звинуватили, зокрема, в спробі підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі. До нього дев'ять місяців не допускали українського консула, а коли ця зустріч відбулася, Чирній повідомив, що до нього застосовували тортури.

Як заявляв Новіков, українець обмовив себе і інших учасників справи під час слідства і пішов на угоду зі слідством саме через тортури.

Українська правда