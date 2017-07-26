Фигуранта дела Сенцова принудительно сделали гражданином РФ

РФ принудительно предоставила российское гражданство украинцу Алексею Чирнию, осужденному в России к 7 годам тюрьмы по делу группы Олега Сенцова.

Об этом сообщил адвокат Чирния Илья Новиков на своей странице в Facebook в среду.

"Я был у него в понедельник, 24 июля. Перед тем, как вывести Алексея ко мне, особисты дали ему прочитать уведомление, что поскольку его заявление об отказе принимать российское гражданство, которое он подавал в Бахчисарае 18 апреля 2014 года, не обнаружено, он теперь по закону об аннексии Крыма будет считаться россиянином", – пишет Новиков.

Адвокат уже напомнил, что так уже делали с Сенцовым и с Кольченко.

"И никаких украинских консулов к нему больше пускать не будут. И начатую процедуру передачи для отбывания оставшейся части наказания на родину, свернут. В России Чирний отсидел уже почти половину срока", – отмечает защитник.

По его словам, 26 июля Чирния перевели с общего режима на ЕПКТ (единое помещение камерного типа) - то есть тюремный режим содержания.

"В Батайскую колонию его привезли 6 октября прошлого года, и с тех пор 4 раза сажали в ШИЗО под разными предлогами. Начальству колонии не нравилось, что он отказывается работать. В июне ему сделали двойной рапорт о нарушении и оформили перевод на тюремный режим", – отмечает Новиков.

Как известно, крымчанин Алексей Чирний является фигурантом "дела Олега Сенцова", которое еще называют "делом крымских террористов". Правозащитники считают всех четырех осужденных по этому делу политическими заключенными.

Чирния задержали российские силовики в мае 2014 года, после оккупации Крыма Россией, и обвинили, в частности, в попытке подорвать памятник Ленину в Симферополе. К нему девять месяцев не допускали украинского консула, а когда эта встреча состоялась, Чирний сообщил, что к нему применили пытки.

Как заявлял Новиков, украинец оговорил себя и других участников дела во время следствия и пошел на сделку со следствием именно из-за пыток.

Украинская правда