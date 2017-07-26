Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль "із сумом" сприйняв нові санкції США

Середа, 26 липня 2017, 16:30

Кремль утримається від формулювань щодо нових санкцій США, поки вони не отримали статус закону.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи схвалення 25 липня Палатою представників Конгресу США законопроекту, що передбачає посилення односторонніх американських санкцій відносно Росії, Ірану і КНДР, передає ТАСС.

"Поки мова йде про законопроект, тому якихось субстантивних оцінок ми поки давати не будемо. Ставлення до цього буде формулюватися після ретельного аналізу, і рішення, безумовно, буде прийматися главою держави, президентом Володимиром Путіним", – сказав представник Кремля.

"Оскільки там далі ще буде Сенат, давайте дочекаємося, коли цей законопроект стане законом", – додав він.

Разом з тим в Кремлі вважають "надзвичайно сумним і невтішним фактом прийняття даного законопроекту".

"Зараз можна сказати, що новини вельми сумні з точки зору російсько-американських відносин і перспектив їх розвитку. І не менш гнітючі з точки зору міжнародного права і міжнародних торгових відносин", – заявив Пєсков.

Він уточнив, що дав таку оцінку на основі "тієї інформації, яка нам доступна про законопроект".

Відповідаючи на прохання прокоментувати слова голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтина Косачова про необхідність дати симетричну відповідь на нові санкції, Пєсков нагадав, що "рішення в області зовнішньої політики приймає президент РФ".

"У разі якщо і коли такі рішення будуть прийняті, ми вам повідомимо. Всі інші заяви наших парламентаріїв цілком зрозумілі, зрозумілі. Йдеться про надзвичайно недружні прояви, тому реакція очевидна", – сказав Пєсков.

Читайте також: "Деталі нових санкцій проти Росії: що змінив Конгрес у законі про покарання ворогів США".

Як повідомлялося, Палата представників США ухвалила законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Законодавча ініціатива перед набуттям чинності має бути схвалена Сенатом та підписана президентом США.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіясанкціїСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Росія
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
У Москві поставили ЗРК "Панцир" на закритому сміттєзвалищі – ЗМІ
У полоні Росії перебуває понад 25 тисяч цивільних з України – Лубінець
Останні новини
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: