Кремль "с печалью" воспринял новые санкции США

Кремль воздержится от формулировок в отношении новых санкций США, пока они не получили статус закона.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя одобрение 25 июля Палатой представителей Конгресса США законопроекта, предусматривающего ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР, передает ТАСС.

"Пока речь идет о законопроекте, поэтому каких-то субстантивных оценок мы пока давать не будем. Отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа, и решение, безусловно, будет приниматься главой государства, президентом Владимиром Путиным", – сказал представитель Кремля.

"Поскольку там дальше еще будет Сенат, давайте дождемся, когда этот законопроект станет законом", – добавил он.

Вместе с тем в Кремле считают "чрезвычайно печальным и удручающим фактом принятие данного законопроекта".

"Сейчас можно сказать, что новости весьма печальные с точки зрения российско-американских отношений и перспектив их развития. И не менее удручающие с точки зрения международного права и международных торговых отношений", – заявил Песков.

Он уточнил, что дал такую оценку на основе "той информации, которая нам доступна о законопроекте".

Отвечая на просьбу прокомментировать слова председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева о необходимости дать симметричный ответ на новые санкции, Песков напомнил, что "решения в области внешней политики принимает президент РФ".

"В случае если и когда такие решения будут приняты, мы вам сообщим. Все остальные заявления наших парламентариев вполне понятны, объяснимы. Речь идет о чрезвычайно недружественных проявлениях, поэтому реакция очевидна", – сказал Песков.

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Как известно, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом США.