ГПУ провела майже 40 обшуків через розтрати при держзакупівлях в 2012-2014 роках

Генпрокуратурою проведено близько 40 обшуків в ряді державних установ і комерційних підприємств в зв'язку з витратами коштів під час держзакупівель.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Відзначається, що Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ "здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення у 2012-2014 роках заволодіння комерційним підприємством державними коштами в особливо великих розмірах... що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та іншими статтями КК України".

Відзначається, що в ході досудового розслідування слідчими ГПУ спільно з співробітниками СБУ було проведено близько 40 обшуків в держустановах, в приміщенні комерційного підприємства, на підприємствах, що здійснюють постачання обладнання, за місцем проживання колишнього чиновника МВС і ряду посадових осіб МВС, які входили до складу тендерного комітету.

За даними ГПУ, обшуками встановлено, що в окремих установах і міністерствах вказане обладнання відсутнє або знаходиться в неробочому стані. Також вилучена тендерна й інша документація, що має значення для розслідування.

"За місцем проживання колишнього високопосадовця МВС України вилучена комп’ютерна техніка, чорнові записи та інші речі згідно ухвали суду. На даний час вилучено понад 700 тис доларів США, 2 млн грн, значна кількість колекційних – золотих та срібних – монет, коштовності та інші дорогоцінні предмети, походження яких встановлюється", - відзначили в ГПУ.

Зараз обшуки тривають. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до злочину.