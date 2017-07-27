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ГПУ провела почти 40 обысков из-за растрат при госзакупках в 2012-2014 годах

Четверг, 27 июля 2017, 04:44

Генпрокуратурой проведено около 40 обысков в ряде государственных учреждений и коммерческих предприятий в связи с тратами средств во время госзакупок.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что Департаментом специальных расследований ГПУ "осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения в 2012-2014 годах завладения коммерческим предприятием государственными средствами в особо крупных размерах… повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и другими статьями УК Украины".

Отмечается, что в ходе досудебного расследования следователями ГПУ совместно с сотрудниками СБУ было проведено около 40 обысков в госучреждениях, в помещении коммерческого предприятия, на предприятиях, осуществляющих поставку оборудования, по месту жительства бывшего чиновника МВД и ряда должностных лиц МВД, которые входили в состав тендерного комитета.

По данным ГПУ, обысками установлено, что в отдельных учреждениях и министерствах указанное оборудование отсутствует или находится в нерабочем состоянии. Также изъята тендерная и другая документация, имеющая значение для расследования.

"По месту жительства бывшего чиновника МВД Украины изъята компьютерная техника, черновые записи и другие вещи согласно постановлению суда. В настоящее время изъято более 700 тыс долларов США, 2 млн грн, значительное количество коллекционных - золотых и серебряных - монет, драгоценности и другие драгоценные предметы, происхождение которых устанавливается", - отметили в ГПУ.

Сейчас обыски продолжаются. Решается вопрос об уведомлении о подозрении лицам, причастным к преступлению.

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Темы: Генпрокуратура
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