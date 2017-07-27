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До Грузії на навчання НАТО прибула американська військова техніка

Четвер, 27 липня 2017, 06:23

До Грузії прибула американська військова техніка, яка візьме участь в навчаннях НАТО на території Грузії "Гідний партнер 2017".

Про це повідомляє "Грузія. Онлайн".

Частина техніки вже доставлена ​​на військовий аеродром Вазіані в передмісті Тбілісі.

Танки "Абрамс" типу "М1" та "А2", а також бойові машини піхоти "Бредлі", які прибули в портове місто Поті, було доставлено на місце навчань по залізниці. Американські бронемашини "Страйкер" пройде з Західної Грузії на схід країни своїм ходом і прибудуть в Вазіані трохи пізніше.

Навчання проходитимуть з 30 липня до 12 серпня. Очікується, що 30 липня маневри відвідає віце-президент США Майк Пенс.

У навчаннях візьмуть участь більше 2,8 тисяч військових з Грузії, США, Великобританії, Німеччини, Туреччини, Словенії, Вірменії та України.

Навчання проходитимуть на військових базах Вазіані та Норіо.

Метою нинішніх багатонаціональних навчань буде посилення обороноздатності Грузії, підвищення сумісності з військовими підрозділами країн-членів і партнерів НАТО, формування і розвиток регіональних і єдиних партнерських можливостей, а також поліпшення аспекту логістичного та оперативного планування і виконання.

Теми: ГрузіяНАТО
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