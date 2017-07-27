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В Грузию на учения НАТО прибыла американская военная техника

Четверг, 27 июля 2017, 06:23

В Грузию прибыла американская военная техника, которая примет участие в учениях НАТО на территории Грузии "Достойный партнер 2017".

Об этом сообщает "Грузия. Онлайн".

Часть техники уже доставлена на военный аэродром Вазиани в пригороде Тбилиси.

Танки "Абрамс" типа "М1" и "А2", а также боевые машины пехоты "Брэдли", прибывшие в портовый город Поти, были доставлены на место учений по железной дороге. Американские бронемашины "Страйкер" проследует из Западной Грузии на восток страны своим ходом и прибудут в Вазиани немного позже.

Учения будут проходить с 30 июля до  12 августа. Ожидается, что 30 июля маневры посетит вице-президент США Майк Пенс.

В учениях примут участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.

Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.

Целью нынешних многонациональных учений будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и единых партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования и выполнения.

Темы: ГрузияНАТО
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