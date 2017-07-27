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Центр Києва перекрито через Хресну ходу, поліція пильнує

Четвер, 27 липня 2017, 10:22

У центрі Києва обмежено рух та посилено заходи безпеки у зв’язку з заходами до річниці хрещення Київської Русі-України.

Від м. "Арсенальна" до Києво-Печерської лаври від самого ранку четверга пильнують представники Національної поліції та Національної гвардії.

Упродовж липня Хресні ходи пройшли в багатьох регіонах України. 27 липня віряни УПЦ пройдуть спільною Хресною ходою в Києві – від Володимирської Гірки до Києво-Печерської Лаври.

Для охорони громадську безпеку і порядку 27-28 липня планували задіяти близько 3000 правоохоронців.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, 27 та 28 липня вносяться зміни в роботу автобусів №№ 24, 55, 62, 114, 118 і тролейбусів №№ 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 38.

Так, 27 липня з початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 16:30) вносяться зміни в роботу автобусів №№ 24, 55, 62, 114 і тролейбусів № 38 на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Трьохсвятительській, вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Б. Хмельницького до Європейської площі), Володимирському узвозі, вул. Грушевського (на відрізку від вул. Шовковичної до Європейської площі).

 
 
 
 
 

Між тим, до дня хрещення Київської Русі-України повністю реставровано пам’ятник князю Володимиру, повідомила заступник голови КМДА з гуманітарних питань Ганна Старостенко. Роботи тривали з весни.

Олена Рощенко, УП

Теми: Київрелігія
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