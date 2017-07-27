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Центр Киева перекрыт из-за Крестного хода, полиция на страже

Четверг, 27 июля 2017, 10:22

В центре Киева ограничено движение и усилены меры безопасности в связи с мероприятиями к годовщине крещения Киевской Руси-Украины.

От м. "Арсенальная" до Киево-Печерской лавры с самого утра четверга следят представители Национальной полиции и Национальной гвардии.

На протяжении июля Крестные ходы прошли во многих регионах Украины. 27 июля верующие УПЦ пройдут общим Крестным ходом в Киеве – от Владимирской Горки к Киево-Печерской Лавре.

Для охраны публичной безопасности и порядка 27-28 июля планировали задействовать около 3000 правоохранителей.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, 27 и 28 июля вносятся изменения в работу автобусов №№ 24, 55, 62, 114, 118 и троллейбусов №№ 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 38.

Так, 27 июля с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:30) вносятся изменения в работу автобусов №№ 24, 55, 62, 114 и троллейбусов №38 на период закрытия движения всех видов транспорта на ул. Трехсвятительской, ул. Крещатик (на отрезке от ул. Б. Хмельницкого до Европейской площади), Владимирском спуске, ул. Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади).

 
 
 
 
 

Между тем, ко дню крещения Киевской Руси-Украины полностью реставрирован памятник князю Владимиру, сообщила заместитель главы КГГА по гуманитарным вопросам Анна Старостенко. Работы шли с весны.

Алена Рощенко, УП

Темы: Киеврелигия
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