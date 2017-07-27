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Вибух авто у Дніпрі: кількість постраждалих зросла

Четвер, 27 липня 2017, 13:47

У результаті вибуху автівки в центрі Дніпра поранення отримала ще одна жінка.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

"Також тілесні ушкодження отримала 70-річна жінка, яка проходила повз автомобіль. Жінка була доправлена до лікарні. Після надання невідкладної допомоги проходить лікування амбулаторно", - розповідають правоохоронці.

Як повідомлялося, у четвер вранці в Дніпрі вибухнув автомобіль Opel Astra, в результаті чого постраждала жінка-водій.

Українська правда

Теми: Дніпронадзвичайна подія
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