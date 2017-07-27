Взрыв машины в Днипре: количество пострадавших возросло
Четверг, 27 июля 2017, 13:47
В результате взрыва автомобиля в центре Днипра ранения получила еще одна женщина.
Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Днепропетровской области.
"Также телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля. Женщина была доставлена в больницу. После оказания неотложной помощи проходит лечение амбулаторно", - рассказывают правоохранители.
Как сообщалось, в четверг утром в Днипре взорвался автомобиль Opel Astra, в результате чего пострадала женщина-водитель.
Украинская правда