Посол Італії в РФ назвав анексію Криму "голосуванням країни за незалежність"

Посол Італії в Росії Чезаре Марія Рагальїні заявив, що "Крим не був першою країною, яка голосувала за свою незалежність в Європі".

Про це він сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera.

"Крим не був першою країною, яка голосувала за свою незалежність в Європі. Ніхто не заперечує право суверенної держави приєднатися до міжнародної організації, але немає ніяких сумнівів в тому, що переговори ЄС з Україною мали сильні політичні мотиви: це була явна спроба вивести Київ з-під історичного впливу Росії. Якщо це було метою, то ЄС не вдалося цього зробити. Ми не повинні були недооцінювати історичні та економічні зв’язки між Москвою і Києвом. Це було серйозною помилкою", - сказав

Він також заявив, що європейські санкції проти РФ навряд чи досягнуть мети, для якої вони призначені, а саме - змусити Москву змінити свою поведінку в Україні.

"Сьогодні Європа трохи зв'язана Мінськими угодами, які майже не просуваються, ситуація на місцях залишається неоднозначною. Я вважаю, що Європа могла б дати чіткі сигнали обом сторонам, що протистояння більше неприйнятне", - сказав він.

Посол додав, що ЄС міг би також переглядати рішення про санкції щоквартально, а не раз на півроку, як зараз.

Як відомо, офіційна позиція італійського уряду полягає в тому, що Італія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і не визнає російську анексію Криму.

Європейська правда