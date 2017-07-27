Посол Италии в РФ назвал аннексию Крыма "голосованием страны за независимость"

Посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини заявил, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе".

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera.

"Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе. Никто не отрицает право суверенного государства присоединиться к международной организации, но нет никаких сомнений в том, что переговоры ЕС с Украиной имели сильные политические мотивы: это была явная попытка вывести Киев из-под исторического влияния России. Если это было целью, то ЕС не удалось этого сделать. Мы не должны были недооценивать исторические и экономические связи между Москвой и Киевом. Это было серьезной ошибкой", - сказал посол.

Он также заявил, что европейские санкции против РФ вряд ли достигнут цели, для которой они предназначены, а именно - заставить Москву изменить свое поведение в Украине.

"Сегодня Европа немного связана минскими соглашениями, которые почти не продвигаются, ситуация на местах остается неоднозначной. Я считаю, что Европа могла бы дать четкие сигналы обеим сторонам, что противостояние больше неприемлемо", - отметил Рагальини.

Посол добавил, что ЕС мог бы также пересматривать решения о санкциях ежеквартально, а не раз в полгода, как сейчас.

Как известно, официальная позиция итальянского правительства заключается в том, что Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма Россией.

Европейская правда