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Захист Фірташа заперечує, що йому в США висунули нові звинувачення

Четвер, 27 липня 2017, 17:44

Адвокати українського олігарха Дмитра Фірташа стверджують, що нове звинувачення прокуратури США на адресу їх підзахисного не є істотним, оскільки не внесено в обвинувальний акт.

Про це йдеться в заяві адвоката Дмитра Фірташа Дена Вебба, текст якої має "Українська правда".

"Прокуратура звинуватила Дмитра Фірташа в дачі хабарів, призначених для окремих громадян на території США. Це обвинувачення є помилковим, тому воно не було включено в обвинувальний акт. Пан Фірташ не причетний до дачі хабарів нікому ні на території США, ні де-небудь ще", - сказано в ньому.

Уебб уточнив, що дана заява американської прокуратури не може вважатися "пред'явленим обвинуваченням".

За словами адвоката, це звинувачення міститься в офіційній відповіді прокуратури США від 24 липня на клопотання Фірташа про відхилення висунутих проти нього первинних звинувачень.

Юрист повідомив, що також прокуратура звинуватила магната у причетності до російської організованої злочинності. Він підкреслив, що доказів цього звинувачення немає, тому воно теж не було включено до обвинувального акту.

Як повідомлялося, прокуратура США пред'явила Фірташу нове звинувачення в тому, що, серед іншого, він давав хабарі в США.

Нагадаємо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачують Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

У лютому 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадицію Фірташа до США.

Українська правда

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