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До держбюджету з політичних партій мають стягнути більше мільйона гривень

Четвер, 27 липня 2017, 18:40

За протоколами Національного агентства з питань запобігання корупції та рішеннями судів до державного бюджету з політичних партій має бути стягнено майже 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що за протоколами, складеними уповноваженими особами НАЗК на керівників (уповноважених осіб) політичних партій, накладено штраф у розмірі 290 тисяч 700 гривень," – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, протягом 2016 – 2017 рр. працівники НАЗК склали 171 протокол стосовно 132 партій про адміністративні порушення, що стосувалися порядку подання звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду.

У НАЗК також додали, що 164 протоколи вже направлено до суду. Згідно із постановами судів 70 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Крім того, працівниками Департаменту з питань запобігання політичній корупції було складено 38 протоколів за порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії.

"Наразі загальна сума внесків, що підлягають конфіскації за рішеннями судів становить 983 тисяч 118 гривень 06 коп.", – пояснили в НАЗК.

Українська правда

Теми: бюджет
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