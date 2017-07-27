В госбюджет с политпартий должны взыскать более миллиона гривен

По протоколам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и решениями судов в государственный бюджет из политических партий должно быть взыскано почти 1300000 гривен.

Об этом сообщает НАПК.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщает, что по протоколам, составленным уполномоченными лицами НАЗК на руководителей (уполномоченных лиц) политических партий, наложен штраф в размере 290 тысяч 700 гривен", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в течение 2016 - 2017 гг. сотрудники НАПК составили 171 протокол на 132 партий об административных нарушениях, касающиеся порядка представления отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда.

В НАПК также добавили, что 164 протоколы уже направлены в суд. Согласно постановлениям судов 70 человек привлечены к административной ответственности.

Кроме того, работниками Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции было составлено 38 протоколов за нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

"Сейчас общая сумма взносов, подлежащих конфискации по решению судов составляет 983 тысяч 118 гривен 06 коп", - пояснили в НАПК.

Украинская правда