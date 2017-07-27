Сакварелідзе побоюється, що його не пустять в Україну

Колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе висловив побоювання, що його можуть не пустити на територію країни.

Про це він написав на Facebook.

"За моєю інформацією, що стосується особисто мене, то жодних підготовлених документів для позбавлення громадянства на цей момент немає. Але, наскільки мені відомо, Порошенко зараз наполегливо вимагає зробити їх заднім числом, щоб не впустити мене в країну. Хоче скористатися тим, що я не в Україні, адже невідомо, коли ще буде надана така можливість", - заявив Сакварелідзе.

Він додав, що о 2:50, в ніч на п'ятницю, буде в аеропорту "Жуляни".

У середу, 26 липня, політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі позбавили громадянства України.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка про це заговорили лише у четвер вранці.

Перебуваючи у США, Саакашвілі заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

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Українська правда