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День в АТО: 8 обстрілів, 4 поранених, 1 загиблий

Четвер, 27 липня 2017, 20:55

Проросійські бойовики 8 разів порушили режим тиші у четвер. Внаслідок цього 4 українських військових отримали поранення різного ступеню, один загинув.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Близько 8 ранку незаконні збройні формування відкрили вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по позиціях сил АТО неподалік Водяного. І хоча наші військові оперативно відреагували на обстріл, один український боєць внаслідок кульового поранення загинув", - сказано у повідомленні.

Також близько 10 години бойовики знову били з гранатометів по Водяному, а об 11 годині – по селищу Широкине.

"На Луганському напрямку бандформування гранатометним вогнем накривали наші позиції у Новотошківському. У наслідок цього обстрілу двоє українських бійців отримали осколкові поранення. Крім того, зранку, неподалік Кримського, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав поранення ще один наш військовий", - розповіли в штабі АТО.

На Донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по Новгородському. А близько 15 години при обстрілі позицій ЗСУ у селищі Зайцеве ще один військовий отримав осколкове поранення.

"Майже на усі сьогоднішні провокації ворога сили АТО відкривали щільний вогонь у відповідь, використовуючи практично увесь арсенал зброї, не забороненої Мінськими угодами", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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