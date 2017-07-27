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День в АТО: 8 обстрелов, 4 раненых, 1 погибший

Четверг, 27 июля 2017, 20:55

Пророссийские боевики 8 раз нарушили режим тишины в четверг. В результате 4 украинских военных получили ранения различной степени, один погиб.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Около 8 утра незаконные вооруженные формирования открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО неподалеку Водяного. И хотя наши военные оперативно отреагировали на обстрел, один украинский боец в результате пулевого ранения погиб", - говорится в сообщении.

Также около 10 утра боевики снова били из гранатометов по Водяному, а в 11:00 - по поселку Широкино.

"На Луганском направлении бандформирования гранатометным огнем накрывали наши позиции в Новотошковском. В результате этого обстрела двое украинских бойцов получили осколочные ранения. Кроме того, утром, недалеко Крымского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил ранения еще один наш военный", - рассказали в штабе АТО.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по Новгородскому. А около 15 часов при обстреле позиций ВСУ в поселке Зайцево еще один военный получил осколочное ранение.

"Почти на все сегодняшние провокации врага силы АТО открывали плотный огонь, используя практически весь арсенал оружия, не запрещенного минскими соглашениями", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
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