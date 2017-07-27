Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Італії за два роки затримали близько 40 українців за перевезення нелегалів

Четвер, 27 липня 2017, 21:33

В Італії правоохоронці впродовж двох років затримали близько 40 громадян України за підозрою в нелегальному перевезенні мігрантів у Середземному морі.

Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає УНІАН.

"За інформацією закордонних дипломатичних установ України в Італії, протягом 2014-2016 років на території Італії затримано та заарештовано близько 40 громадян України за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів", - зазначив він.

"Усі заарештовані повідомляли про одну і ту ж схему найму на роботу. Отже, в окремих містах України невідомі особи в мережі Інтернет оголошували пропозиції щодо роботи в туристичній сфері, зокрема, перевезення туристів на яхті", - розповів дипломат.

"У місці прибуття їх зустрічали особи, які і пропонували роботу з перевезення туристів. Особи, що пропонували роботу, потім зобов'язували громадян України, які були членами екіпажів яхт, брати на борт осіб, які нібито були туристами і мали бути доставлені до певного призначеного пункту", - додав офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС.

"З'ясувалося, що місію вони виконували іншу. Власне ту місію, яка потім була розцінена правоохоронними органами як дії з порушення законодавства країни", - сказав Кирилич.

Також, за його словами, консульскими посадовими особами було оперативно встановлено офіційні контакти з компетентними органами Італії, а також надсилалися запити до цих органів у зв'язку із затриманням зазначеної категорії громадян України.

Разом з тим було встановлено контакт з адвокатами, які забезпечували правовий захист у цій справі, і надавали поради родинам громадян Україні у ситуації, яка склалася.

Він додав, що у цій справі і надалі тривають слідчі дії. 

Європейська правда

Теми: Італія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Італія
В Італії пояснили, чому не долучаться до "коаліції винищувачів"
Майже 42°C спеки: у Римі зафіксували температурний рекорд
Італійський суд вирішив, що домагання "менше 10 секунд" не є домаганнями
Останні новини
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
Усі новини...
Реклама: