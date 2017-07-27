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В Италии за два года задержали около 40 украинцев за перевозку нелегалов

Четверг, 27 июля 2017, 21:33

В Италии правоохранительными органами в течение двух лет задержано около 40 граждан Украины по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов в Средиземном море.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

"По информации иностранных дипломатических учреждений Украины в Италии, в течение 2014-2016 годов на территории Италии задержаны и арестованы около 40 граждан Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов", - отметил он.

"Все арестованные сообщали об одной и той же схеме найма на работу. Итак, в отдельных городах Украины неизвестные лица в сети Интернет объявляли предложения по работе в туристической сфере, в частности, перевозке туристов на яхте", - рассказал дипломат.

"В месте прибытия их встречали лица, и предлагали работу по перевозке туристов. Лица, предлагали работу, потом обязывали граждан Украины, которые были членами экипажей яхт, брать на борт лиц, которые якобы были туристами и должны быть доставлены к определенному пункту предназначения ", - добавил официальный представитель Департамента консульской службы МИД.

"Выяснилось, что миссию они выполняли другую. Собственно ту миссию, которая затем была расценена правоохранительными органами как действия по нарушению законодательства страны", - сказал Кирилич.

Также, по его словам, консульский должностными лицами было оперативно установлены официальные контакты с компетентными органами Италии, а также направлялись запросы в эти органы в связи с задержанием указанной категории граждан Украины.

Вместе с тем было установлено контакт с адвокатами, обеспечивающих правовую защиту в этом деле, и давали советы семьям граждан Украины в сложившейся ситуации.

Он добавил, что в этом деле и в дальнейшем продолжаются следственные действия.

Европейская правда

Темы: Италия
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