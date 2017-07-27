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Миколаївський депутат каже, що голова райради зробив йому струс мозку

Четвер, 27 липня 2017, 22:47

54-річного депутата Миколаївської облради побили у приміщенні відомства.

Про це повідомила прес-служба поліції Миколаївської області.

Депутата зі струсом головного мозку госпіталізували до нейрохірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги.

"Зі слів чоловіка, тілесні ушкодження він отримав о 14:30 у приміщенні Миколаївської обласної ради після засідання позачергової сесії обласної ради від 55-річного голови Новоодеської районної ради", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці внесли вказану інформацію до журналу Єдиного обліку, попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження".

Українська правда

Теми: Миколаїв
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