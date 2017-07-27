Николаевский депутат говорит, что председатель райсовета сделал ему сотрясение мозга

54-летнего депутата Николаевского облсовета избили в помещении ведомства.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Депутата с сотрясением головного мозга госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи.

"По словам мужчины, телесные повреждения он получил в 14:30 в помещении Николаевского областного совета после заседания внеочередной сессии областного совета от 55-летнего председателя Новоодесского районного совета", - говорится в сообщении.

Правоохранители внесли указанную информацию в журнал Единого учета, предварительная квалификация уголовного преступления по ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Украинская правда