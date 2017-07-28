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В ЄС підтримують посилення санкцій проти РФ через турбіни Siemens

П'ятниця, 28 липня 2017, 02:40

Країни Євросоюзу підтримали пропозицію Німеччини посилити санкції проти Росії у зв'язку з поставкою в Крим турбін Siemens.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела серед європейських дипломатів.

Дипломатичні джерела повідомили, що є "політичне розуміння" пропозиції, і що вона була прийнята в принципі.

При цьому, за словами двох дипломатів, Італія скептично поставилася до ідеї посилити санкції проти Москви, а Люксембург готовий підтримати їх, але із застереженнями. За інформацією агентства фінальне рішення може бути прийняте вже на наступному тижні.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що Німеччина закликає Євросоюз додати ще чотирьох російських громадян і компаній до списку санкцій через турбін Siemens.

Один з європейських чиновників заявив, що в список можуть внести російських чиновників Міністерства енергетики та російську компанію, яка перевезла турбіни.

Нагадаємо, Росія поставила на окупований півострів чотири турбіни Siemens, які призначалися для проекту на Тамані. Турбіни Росія планує використати для нових кримських ТЕС.

Згодом Siemens заявив про наміри судитися, вимагаючи від росіян вивезення турбін із Криму.

Крім того, концерн Siemens оголосив, що у зв’язку із незаконною доставкою його турбін в окупований Крим призупинить поставки енергообладнання російським компаніям.

Детальніше про колізію із турбінами Siemens - читайте у статті на ЄвроПравді: "Точка неповернення від Siemens: як Україні реагувати на порушення санкцій ЄС".

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіяЄСКрим
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