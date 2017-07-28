В ЕС поддерживают ужесточение санкций против РФ из-за турбин Siemens

Страны Евросоюза поддержали предложение Германии усилить санкции против России в связи с поставкой в Крым турбин Siemens.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники среди европейских дипломатов.

Дипломатические источники сообщили, что есть "политическое понимание" предложения, и что оно было принято в принципе.

При этом, по словам двух дипломатов, Италия скептически отнеслась к идее ужесточить санкции против Москвы, а Люксембург готов поддержать их, но с оговорками. По информации агентства финальное решение может быть принято уже на следующей неделе.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Германия призывает Евросоюз добавить еще четырех российских граждан и компаний в санкционный список из-за турбин Siemens.

Один из европейских чиновников заявил, что в список могут включить российских чиновников Министерства энергетики и российскую компанию, которая перевезла турбины.

Напомним, Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины Siemens, которые предназначались для проекта на Тамани. Турбины Россия планирует использовать для новых крымских ТЭС.

Впоследствии Siemens заявил о намерении судиться, требуя от россиян вывоза турбин из Крыма.

Кроме того, концерн Siemens объявил, что в связи с незаконной доставкой его турбин в оккупированный Крым приостановит поставки энергооборудования российским компаниям.

Подробнее о коллизии с турбинами Siemens читайте в статье на ЕвроПравде: "Точка невозврата от Siemens: как Украине реагировать на нарушение санкций ЕС".