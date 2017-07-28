Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Росії горить газопровід, полум'я досягає 50 метрів

П'ятниця, 28 липня 2017, 03:04

В районі міста Івдель Свердловської області РФ стався вибух газопроводу.

Про стовп полум'я заввишки з 20-поверховий будинок повідомили користувачі соціальних мереж, пише місцеве видання tagilcity.ru.

У 21 кілометрі на північному сході від Івдель вибухнув газопровід "Игрим-Сєров-Нижній Тагіл". Користувачі соціальних мереж опублікували відео, на якому видно, що висота стовпа полум'я перевищує двадцятиповерховий будинок.

Повідомляється, що причиною вибуху стала розгерметизація газопроводу, порушень режиму газотранспортної системи при цьому не відбулося. На місці працюють аварійно-рятувальні команди.

Теми: Росіянадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Росія
Губернатор заявив, що на підльоті до Бєлгорода збили 2 повітряні цілі
У РФ арештували підозрюваних у "замаху" на Симоньян і Собчак, соратники кажуть про тортури
ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: