Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России горит газопровод, пламя достигает 50 метров

Пятница, 28 июля 2017, 03:04

В районе города Ивдель Свердловской области РФ произошёл взрыв газопровода.

О столбе пламени высотой с 20-этажный дом сообщили пользователи социальных сетей, пишет местное издание tagilcity.ru.

В 21 километре на северо-востоке от Ивделя взорвался газопровод "Игрим-Серов-Нижний Тагил". Пользователи социальных сетей опубликовали видео, на котором видно, что высота столба пламени превышает двадцатиэтажный  дом.

Сообщается, что причиной взрыва стала разгерметизация газопровода, нарушений режима газотранспортной системы при этом не произошло. На месте работают аварийно-спасательные команды.

Темы: Росcиячрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
Все новости...
Реклама: