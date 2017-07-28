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У конкурсі до нового ВС перемогли кілька фігурантів журналістських розслідувань

П'ятниця, 28 липня 2017, 04:57

Кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми "Схеми", потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді.

Про це повідомили журналісти програми після озвучення рейтингів кандидатів до нового Верховного суду Вищою кваліфікаційною комісією, пише Радіо Свобода.

Зокрема, йдеться про Наталію Білик, яка зазначила в анкеті, що її може рекомендувати народний депутат Іван Мельничук.

Так само до рейтингу переможців потрапив чинний заступник голови Апеляційного суду Рівненської області Віктор Остапук, який зазначив в анкеті, що його може рекомендувати очільник Волинської обладміністрації. Саме у цій області суддя раніше теж працював.

"Схеми" зауважили, що він прибув на іспит на "БМВ". Він не заперечив, що заробив на нього сам. Але в декларації за 2015 рік суддя Остапук інформував, що права власності на авто належать Роману Дубовику, якого у ЗМІ називали рівненським підприємцем. У реєстрі підприємців, людина з такими ж ініціалами закрила свій ФОП наприкінці минулого року.

Також у рейтингу переможців – Валентина Курило. "Схеми" зафіксували, що її привезли на іспит на білому "БМВ". Вона тоді зазначила, що її привіз зять, але не змогла згадати, яким бізнесом він займається, аби дозволити собі таке авто.

Суддя Апеляційного суду Донецької області Валентина Курило
Суддя Апеляційного суду Донецької області Валентина Курило

До рейтингу переможців потрапив чинний суддя Вищого спеціалізованого суду України Володимир Британчук. "Схеми" з’ясували, що він став суддею в Радянському Союзі ще в той час, коли не треба було складати присяги, тому увесь час працював суддею без присяги судді.

Володимир Британчук, кандидат до нового Верховного суду і чинний суддя Вищого спеціалізованого суду України
Володимир Британчук, кандидат до нового Верховного суду і чинний суддя Вищого спеціалізованого суду України

Серед переможців також Валентина Сімоненко. Вона була противницею електронного декларування. Також під час складання практичного завдання у рамках конкурсу Валентина Сімоненко отримала у вигляді практичного завдання справу, дуже подібну до тієї, яку розглядала раніше. Тоді аналогічні завдання отримали також суддя Людмила Охрімчук та чинний голова Верховного суду України Ярослав Романюк.

Останній під час зачитування рейтингів Вищою кваліфкомісією подав заяву про припинення участі в конкурсі.

Таким чином ВККСУ розглянула питання про затвердження рейтингу кандидатів до нового Верховного суду.

Відповідно до процедури, далі комісія має направити рекомендації про призначення переможців конкурсу до Вищої ради правосуддя (ВРП), яка розглядає матеріали щодо кожного кандидата і теж перевіряє їх на відповідність критеріям етики і доброчесності.

Після цього Вища рада правосуддя робить подання президентові, який має підписати указ і надати повноваження суддям.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховний суд
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