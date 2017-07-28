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Виборчий штаб Путіна може очолити глава АП – ЗМІ

П'ятниця, 28 липня 2017, 09:49

Виборчий штаб Володимира Путіна на виборах президента Російської Федерації у 2018 році може очолити керівник його адміністрації Антон Вайно.

Про це розповіли виданню "Ведомости" два співрозмовники, близьких до адміністрації президента Росії, і погоджується співрозмовник в адміністрації.

Концепція роботи штабу залежатиме від того, яким чином Путін буде висуватися в президенти.

Поки найреальніший сценарій – само висування. У цьому випадку Путіна має підтримати група з не менше ніж 500 виборців, після чого кандидату потрібно зібрати на свою підтримку 300 000 підписів, пишуть "Ведомости".

Ім'я керівника штабу буде названо після створення ініціативної групи, яка висуне кандидата, а функціонувати штаб почне після того, як кандидат відкриє виборчий рахунок, сказав близький до адміністрації президента співрозмовник.

"Зараз за замовчуванням всі думають, що це буде Вайно. Але це не предмет обговорення експертів на нарадах, рішення все одно прийме сам Путін, і воно може бути іншим", – констатував він.

Традиційно штаб очолює хтось із керівництва адміністрації, але бували й винятки, додав співрозмовник "Ведомостей".

 
"Ведомости"

Олена Рощенко, УП

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