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Избирательный штаб Путина может возглавить глава АП – СМИ

Пятница, 28 июля 2017, 09:49

Избирательный штаб Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации в 2018 году может возглавить руководитель его администрации Антон Вайно.

Об этом рассказали изданию "Ведомости" два собеседника, близких к администрации президента России, и соглашается собеседник в администрации.

Концепция работы штаба будет зависеть от того, каким способом Путин будет выдвигаться в президенты.

Пока самый реальный сценарий – самовыдвижение. В этом случае Путина должна поддержать группа из не менее чем 500 избирателей, после чего кандидату потребуется собрать в свою поддержку 300 000 подписей, пишут "Ведомости".

Имя руководителя штаба будет названо после создания инициативной группы, которая выдвинет кандидата, а функционировать штаб начнет после того, как кандидат откроет избирательный счет, сказал близкий к администрации президента собеседник.

"Сейчас по умолчанию все думают, что это будет Вайно. Но это не предмет обсуждения экспертов на совещаниях, решение все равно примет сам Путин, и оно может быть другим", – констатировал он.

Традиционно штаб возглавляет кто-то из руководства администрации, но бывали и исключения, добавил собеседник "Ведомостей".

 
"Ведомости"

Алена Рощенко, УП

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