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РФ забрала у США посольську дачу та вимагає вивезти частину дипломатів

П'ятниця, 28 липня 2017, 12:38

Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, передає "Європейська правда".

В США приймаються рішення про незаконні санкції проти Російської Федерації, вилучається російська дипломатична власність, оформлена в юридично зобов'язуючих двосторонніх документах, вислані з країни російські дипломати. Це явно порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини та загальноприйняту дипломатичну практику", - йдеться у заяві.

"У зв'язку з цим пропонуємо американській стороні до 1 вересня цього року привести кількість дипломатичних осіб та технічного персоналу, що працюють у посольстві США в Москві, в загальних консульствах в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці, в точну відповідність з числом російських дипломатів та співробітників технічного персоналу, які знаходяться в США", - заявили в МЗС РФ, зазначивши, що кількість дипломатичного персоналу США має бути скорочена до 455 осіб.

Згідно із заявою, Росія також забирає з 1 серпня у посольства США складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві та дачу в Срібному бору.

Теми: РосіяСШАскандал
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